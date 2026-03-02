Правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы»

Правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность шиитского движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Наваф Салам, передает Reuters.

По словам премьера, с этого момента роль организации в стране будет исключительно политическая. Он отметил, что кабмин Ливана отвергает любые военные операции, инициируемые с территории страны вне рамок государственных институтов.

Кроме того, ливанские власти намерены работать над соблюдением перемирия и продвигать шаги к предотвращению эскалации конфликта, подчеркнул Салам.

До этого представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что еврейское государство в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе.

По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Израиль точечно атаковал высокопоставленного члена «Хезболлы» в Бейруте.