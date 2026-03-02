Размер шрифта
Правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы»

Власти Ливана запретили вооруженную деятельность «Хезболлы» на территории страны
Global Look Press

Правительство Ливана ввело запрет на вооруженную деятельность шиитского движения «Хезболла» на всей территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Наваф Салам, передает Reuters.

По словам премьера, с этого момента роль организации в стране будет исключительно политическая. Он отметил, что кабмин Ливана отвергает любые военные операции, инициируемые с территории страны вне рамок государственных институтов.

Кроме того, ливанские власти намерены работать над соблюдением перемирия и продвигать шаги к предотвращению эскалации конфликта, подчеркнул Салам.

До этого представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани заявил, что еврейское государство в настоящий момент не ведет подготовку к наземному вторжению в Ливан на фоне сведений о возможном присоединении шиитского движения «Хезболла» к военным действиям в регионе.

По словам представителя ЦАХАЛ, военное присутствие Израиля в пяти приграничных зонах на территории Ливана осталось таким же, каким оно было в момент вступления в силу режима прекращения огня.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Военные заявили, что удары последовали в ответ на ракетный обстрел территории северного Израиля силами шиитского движения.

Ранее Израиль точечно атаковал высокопоставленного члена «Хезболлы» в Бейруте.

 
