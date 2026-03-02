Нефтяной танкер подвергся атаке у берегов Омана

Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у берегов страны

Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у берегов Омана, на корабле начался пожар. Об этом сообщает Центр морской безопасности страны на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что судно шло под флагом Маршалловых островов. Оно подверглось атаке безэкипажного катера в 25 морских милях от берегов провинции Маскат.

На танкере перевозили 59 тыс. тонн груза. В результате произошедшего произошел взрыв, за которым последовал пожар. Не выжил один из членов экипажа — гражданин Индии. Оставшихся 21 человека эвакуировали.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее были опубликованы кадры с тонущим у берегов Омана танкером Skylight.