Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Нефтяной танкер подвергся атаке у берегов Омана

Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у берегов страны
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у берегов Омана, на корабле начался пожар. Об этом сообщает Центр морской безопасности страны на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что судно шло под флагом Маршалловых островов. Оно подверглось атаке безэкипажного катера в 25 морских милях от берегов провинции Маскат.

На танкере перевозили 59 тыс. тонн груза. В результате произошедшего произошел взрыв, за которым последовал пожар. Не выжил один из членов экипажа — гражданин Индии. Оставшихся 21 человека эвакуировали.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были опубликованы кадры с тонущим у берегов Омана танкером Skylight.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!