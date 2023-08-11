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Назван бренд, под которым «Автотор» планирует выпускать автомобили

«Автотор» разрабатывает для производства автомобилей бренд Amber Auto

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АВТОТОР

Калининградский завод «Автотор» работает над созданием бренда для автомобилей собственного производства, машины могут получить название AA (Amber Auto), сообщает klops.ru со ссылкой на основного акционера компании Владимира Щербакова.

«Обсуждаем, в том числе и с маркетологами, нам нравится «АА». Есть предложение назвать его, например, «Янтарь». Но аббревиатура «ЯА», на наш взгляд, не очень удачная», — приводит издание слова Щербакова.

По его словам, «Автотор» планирует выпускать под собственной маркой машины двух классов — электрические и с двигателем внутреннего сгорания. Предполагается создать бензиновые и газовые версии машин с ДВС. Целевой показатель по цене автомобиля — менее 1 млн рублей.

«Это цель. Что получится на выходе, пока трудно сказать», — сообщил Щербаков, говоря о стоимости будущих автомобилей.

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