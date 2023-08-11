Назван бренд, под которым «Автотор» планирует выпускать автомобили

Калининградский завод «Автотор» работает над созданием бренда для автомобилей собственного производства, машины могут получить название AA (Amber Auto), сообщает klops.ru со ссылкой на основного акционера компании Владимира Щербакова.

«Обсуждаем, в том числе и с маркетологами, нам нравится «АА». Есть предложение назвать его, например, «Янтарь». Но аббревиатура «ЯА», на наш взгляд, не очень удачная», — приводит издание слова Щербакова.

По его словам, «Автотор» планирует выпускать под собственной маркой машины двух классов — электрические и с двигателем внутреннего сгорания. Предполагается создать бензиновые и газовые версии машин с ДВС. Целевой показатель по цене автомобиля — менее 1 млн рублей.

«Это цель. Что получится на выходе, пока трудно сказать», — сообщил Щербаков, говоря о стоимости будущих автомобилей.

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