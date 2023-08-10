Дебютировал Hyundai Santa Fe нового поколения

Корейский автопроизводитель Hyundai представил кроссовер Santa Fe пятого поколения.

close 100% Hyundai

Автомобиль получил сиденье с подставкой для ног, лоток для стерилизации вещей ультрафиолетом и панорамный изогнутый дисплей. Водительское кресло кроссовера снабжено воздушными камерами.

В версии для Кореи и США новый Santa Fe будет доступен с двумя силовыми установками. Бензиновый турбомотор 2.5 выдает 281 л.с., он агрегатируется с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Гибридная версия на основе турбомотора 1.6 обеспечивает суммарную мощность 180 л.с., ей полагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

close 100% Hyundai

Та же гибридная версия на основе мотора 1.6 (180 л.с.) будет доступна и в Европе. Кроме того, в Старом Свете Santa Fe получит турбированный двигатель 1.6 мощностью 160 л.с. В других странах мира Santa Fe будет продаваться с мотором 2.5 мощностью 194 л.с.

Системы активной безопасности на основе камеры и датчиков способны распознавать занос автомобиля и корректировать его, совершать экстренное торможение при опасности ДТП, контролировать внимание водителя.

Ранее Mitsubishi представила новый кроссовер Xforce.