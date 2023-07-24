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Автовладелец отсудил 2,4 млн рублей за сгоревшую в сервисе 25-летнюю «Волгу»

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с автосервиса 2,4 млн рублей из-за сгоревшей «Волги»

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Universal Pictures

В Санкт-Петербурге суд взыскал более 2,4 млн рублей с автосервиса, в котором сгорел сданный в ремонт автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» 1997 года выпуска. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Пожар, уничтоживший сданную в ремонт «Волгу», произошел летом 2022 года в Оренбурге. Автовладелец обратился в сервис для выполнения кузовных работ. Согласно экспертному заключению, рыночная стоимость аналогичной машины составляет 950 тыс. рублей.

Представляющее интересы автовладельца общество защиты прав потребителей потребовало взыскать с автосервиса двукратную стоимость машины, а также штраф, расходы на экспертизу и компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону истца.

«Ответчиком не было представлено доказательств причинения вреда вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и более того, не представлено никаких доказательств отсутствия его вины в неисполнении обязательства по обеспечению сохранности автомобиля, в том числе доказательств того, что возгорание обусловлено конкретной неисправностью самого автомобиля», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В результате с исполнителя работ было взыскано 1,9 млн рублей в счет сгоревшей машины, а также более 476 тыс. рублей штрафа и другие расходы. Общая сумма превысила 2,4 млн рублей.

Ранее в Крыму угонщики сожгли два автомобиля и пытались поджечь третий после того, как не смогли их завести.

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