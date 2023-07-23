Tesla получила почти 2 млн заказов на пикап Cybertruck

Компания Tesla получила больше 1,94 млн заказов на электрический пикап Cybertruck. Об этом сообщает портал Teslarati со ссылкой на данные краудсорсинга.

Для бронирования Tesla Cybertruck потенциальный покупатель должен заплатить $100 предоплаты. Таким образом, автопроизводитель уже получил более $194 млн от предварительных заказов, говорится в публикации.

Отмечается, что клиенты продолжают оформлять заказы на Tesla Cybertruck, несмотря на то, что поставки электропикапов им придется ждать около 4-5 лет. Американская компания планирует выпускать около 375 тыс. пикапов Cybertruck в год, уточняет InsideEVs.

В середине июля Tesla показала первый серийный экземпляр электропикапа Cybertruck. Первоначально запустить серийное производство машин планировалось в 2021 году, но сроки неоднократно сдвигались.

Ранее стало известно, что в России второй месяц подряд объем рынка электрокаров с пробегом превышает 1 тыс. ед.