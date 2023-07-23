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Tesla получила почти 2 млн заказов на пикап Cybertruck

Teslarati: объем заказов Tesla Cybertruck превысил 1,9 млн единиц

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teslaownersSV/Twitter

Компания Tesla получила больше 1,94 млн заказов на электрический пикап Cybertruck. Об этом сообщает портал Teslarati со ссылкой на данные краудсорсинга.

Для бронирования Tesla Cybertruck потенциальный покупатель должен заплатить $100 предоплаты. Таким образом, автопроизводитель уже получил более $194 млн от предварительных заказов, говорится в публикации.

Отмечается, что клиенты продолжают оформлять заказы на Tesla Cybertruck, несмотря на то, что поставки электропикапов им придется ждать около 4-5 лет. Американская компания планирует выпускать около 375 тыс. пикапов Cybertruck в год, уточняет InsideEVs.

В середине июля Tesla показала первый серийный экземпляр электропикапа Cybertruck. Первоначально запустить серийное производство машин планировалось в 2021 году, но сроки неоднократно сдвигались.

Ранее стало известно, что в России второй месяц подряд объем рынка электрокаров с пробегом превышает 1 тыс. ед.

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