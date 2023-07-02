Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» заблокировал отгрузку партии бракованных Lada Niva

Avtograd news: на «АвтоВАЗе» заблокировали отгрузку Lada Niva из-за проблем с тормозами

close
100%
Lada

«АвтоВАЗ» заблокировал отгрузку новой партии автомобилей семейства Lada Niva. Об этом рассказали в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, на нескольких внедорожниках были обнаружены лопнувшие тормозные шланги, поэтому на заводе проведут дополнительную проверку.

«Можно с уверенностью сказать, что ни один автомобиль с подобным дефектом не покинет ворота ВАЗа. Весь объем машин будет тщательно проверен, на отгрузочной площадке имеется необходимый запас ранее собранных автомобилей, готовых к отправке потребителям», — говорится в сообщении.

Специалисты тольяттинского завода изучают причины возникновения неисправности и работают над ее устранением.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях