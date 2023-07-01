В Минтрансе назвали причину крупных пробок у Крымского моста

Образование крупной пробки из автомобилей со стороны Краснодарского края на Крымский мост связано с увеличением количества машин и подлежащего досмотру багажа. Об этом сообщили журналистам в управлении ведомственной охраны минтранса России, передает РИА Новости.

Ранее 1 июля стало известно, что у Крымского моста создался многокилометровый затор.

В Минтрансе сообщили, что по состоянию на 13:20 мск на автоподходе со стороны Тамани наблюдаются сложности в движения в связи с большим потоком машин, направляющихся в крымский полуостров и провозом большого количеством багажа, который необходимо просмотреть.

Подразделения УВО минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра из-за начала отпускного сезона. В ведомстве просят владельцев машин заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее власти рассказали о работе Крымского моста после атаки у Чонгара.