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Двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне

В Красноярске двое молодых людей прокатились по городу в надувном бассейне

В Красноярске мужчины погрузили на эвакуатор надувной бассейн и ездили в нем по центру города. Об этом сообщает «7 канал Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Проезжающие мимо автомобилисты сняли происходящее на видео. На записи видно, как эвакуатор с двумя мужчинами и с бассейном, наполненным водой, ездит по городским улицам.

Ролик закончился тем, что эвакуатор остановили сотрудники ГИБДД. Сообщается, что молодые люди получили два штрафа.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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