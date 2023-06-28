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Мужчина запрыгнул на ходу в эвакуатор со своим спорткаром

В Москве владелец спорткара запрыгнул на эвакуатор на ходу

В Москве мужчина запрыгнул на эвакуатор, который увозил его спорткар Mercedes-Benz AMG GT. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео от очевидца.

Бегущего за эвакуатором мужчину заметили на улице Большой Никитской. Автолюбитель зацепился за дверную ручку спорткара и запрыгнул на эвакуатор. Когда грузовая машина остановилась, мужчина открыл дверь и сел в салон купе.

Отмечается, что у эвакуированного Mercedes-Benz отсутствовали госномера. Удалось ли автомобилисту уехать из центра Москвы на своем спорткаре, не уточняется.

Ранее в Москве на Трубной площади произошло ДТП с участием седана BMW и мотоцикла.

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