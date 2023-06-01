Geely Tugella получила более доступную версию с мотором сниженной мощности

В модельном ряду Geely на российском рынке появилась новая версия кроссовера Tugella с 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с.

Автомобиль с дефорсированным двигателем и 8-ступенчатым автоматом и полным приводом в младшей комплектации Luxury стоит 3,9 млн рублей. В более богато оснащенной версии Flaghip такой кроссовер стоит 4 129 990 рублей.

Среди оснащения самой доступной версии Tugella — 19-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, рулевое колесо с кожаной отделкой и кожаная обивка кресел. При этом она лишена набора вспомогательных электронных систем — таких, как контроль мертвых зон, система удержания полосы и функция распознавания дорожных знаков. Также для Tugella с дефорсированным мотором недоступна двухцветная окраска кузова.

Ранее стало известно, что в мае цены на российском рынке изменили сразу пять автокомпаний.