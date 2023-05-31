Электросамокат стал причиной пожара в квартире в Магнитогорске

В Магнитогорске из-за электросамоката в квартире произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент случился 28 мая, дознаватели узнали о нем в ходе сверки с данными медучреждений. Выяснилось, что в квартире магнитогорца произошел пожар, в результате которого были повреждены электросамокат, стены, потолок и входная дверь.

Возгорание удалось потушить самостоятельно. Владелец квартиры получил термический ожог, в травмпункте ему оказали первую помощь. Причиной происшествия стал аварийный режим работы электросамоката, который находился на зарядке, рассказали в МЧС.

Ранее в мае сообщалось, что житель Петербурга попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате. А в марте в Нижнем Новгороде мужчина скончался от травм, полученных из-за взрыва электросамоката в квартире.