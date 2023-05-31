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В России стартовали продажи китайского седана Changan Eado Plus

Changan вывел на российский рынок седан Eado Plus по цене от 2,2 млн рублей

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Changan

Дилеры китайского автопроизводителя Changan начали прием заказов и продажи седана Eado Plus, который стал 11-й моделью в линейке Changan на российском рынке. Об этом сообщается в релизе Changan, поступившем в «Газету.Ru».

«Новинка предлагается в двух вариантах исполнения: LX и DLX. По умолчанию автомобиль оснащен светодиодной оптикой, включая фары головного света и дневные ходовые огни, а также стильными двухцветными легкосплавными колесными дисками 16-го диаметра и антенной в виде акульего плавника», — отмечается в сообщении компании.

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Changan

Габаритная длина новинки 4730 мм, колесная база — 2700 мм. Цена — от 2 209 900 руб. Changan Eado Plus оснащен бензиновым турбированным двигателем рабочим объемом 1,4 л и мощностью 155 л.с. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением, привод передний.

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Changan

Среди оборудования старшей версии DLX — встроенный видеорегистратор, 10-дюймовый центральный дисплей, 17-дюймовые колесные диски и аудиосистема с 6 динамиками.

Ранее стало известно, что седаны Changan Alsvin начали поступать в российские автосалоны.

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