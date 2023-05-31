Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Land Rover представил флагманскую модификацию Range Rover Sport

Range Rover Sport SV получил 635-сильный мотор и карбоновые 23-дюймовые диски

close
100%
Range Rover

Компания Land Rover представила флагманскую версию внедорожника Range Rover Sport. Модификация SV оснащена двигателем V8 мощностью 635 л.с. с двойным турбонаддувом и способна разогнаться до 60 миль в час (96,56 км/ч) за 3,6 с.

Пневматическая подвеска с гидравлической взаимосвязью позволяет поддерживать горизонтальное положение кузова при экстремальных ускорениях и торможениях, а за счет применения 23-дюймовых колесных дисков из углеволокна удалось снизить массу машины на 76 кг, а также улучшить управляемость машины за счет уменьшения неподрессоренных масс.

close
100%
Range Rover

По сравнению со стандартными версиями кроссовера, у модификации SV подвеска занижена на 10-25 мм. Также автомобиль получил карбон-керамические тормоза Brembo.

Ранее стало известно, что на заводе в Санкт-Петербурге «АвтоВАЗ» выпустит еще две модели после Lada X-Cross 5.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях