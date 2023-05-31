Глава ТТС Зубарев назвал беспрецедентным падение авторынка в России за последний год

Рынок новых автомобилей в России за год снизился на 60%, дилерская сеть в стране смогла продать только 650 тыс. машин вместо 3 млн. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

По его словам, это колоссальное падение, которое в последний раз было зафиксировано в начале нулевых.

«Ни одна компания, за исключением китайских, начиная с марта, с завода в Россию уже ничего не везла. Катастрофический спад был почти в три-четыре раза — это беспрецедентное падение — в новой истории России я такого не помню», — отметил он.

Однако Зубарев считает, что в этом году объемы продаж автомобилей в России могут немного превзойти показатели прошлого года. Хотя итоги пока предсказать сложно, поскольку результаты будут зависеть от многих факторов, добавил он.

«Куда дальше падать? Сейчас наступит некая стабилизация, как мне кажется, и дальше будем работать за счет китайских и новых отечественных брендов, таких как «Москвич». «Автотор» начинает выпускать, какие-то другие сборочные автозаводы, вероятно, удастся запустить. АвтоВАЗ объявил, что на бывшем заводе Nissan будет собирать новые модели. Наверное, мы в плюс все-таки двинемся», — сказал глава ТТС.

Ранее сообщалось, что в России с августа 2023 года начнутся продажи китайских седанов Omoda S5 в версии GT.