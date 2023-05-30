Врачи рассказали о состоянии пострадавших от наезда BMW в Мытищах

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП, в котором BMW вылетела на тротуар и сбила людей в Мытищах, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

В результате аварии четверо пострадавших были доставлены в Мытищинскую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Олимпийском проспекте и попал на видео. По данным прокуратуры, автомобиль BMW столкнулся с попутной машиной, после чего выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Установление обстоятельств ДТП прокуратура взяла на контроль.

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