Автомобиль протаранил ограду ресторана в Екатеринбурге и оказался на веранде

В Екатеринбурге молодая девушка за рулем автомобиля въехала на летнюю веранду ресторана «Гинимини» (бывший Lamadgo), сообщает uralweb.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

По его данным, вероятно, что водитель перепутала педали и не справилась с управлением. На видео с места происшествия, которое публикует «4 канал Екатеринбург», видно, что автомобиль сбил забор и повалил мебель, расположенную на веранде. Также от удара были разбиты глиняные декоративные вазы при входе в заведение. Автомобиль в результате ДТП оказался во дворе ресторана. По информации очевидцев происшествия, в ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в кафе с шавермой.