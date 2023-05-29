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Автомобиль протаранил ограду ресторана в Екатеринбурге и оказался на веранде

В Екатеринбурге девушка въехала на веранду ресторана на автомобиле

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Телеграм-канал 4 канал | Екатеринбург | Новости

В Екатеринбурге молодая девушка за рулем автомобиля въехала на летнюю веранду ресторана «Гинимини» (бывший Lamadgo), сообщает uralweb.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

По его данным, вероятно, что водитель перепутала педали и не справилась с управлением. На видео с места происшествия, которое публикует «4 канал Екатеринбург», видно, что автомобиль сбил забор и повалил мебель, расположенную на веранде. Также от удара были разбиты глиняные декоративные вазы при входе в заведение. Автомобиль в результате ДТП оказался во дворе ресторана. По информации очевидцев происшествия, в ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в кафе с шавермой.

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