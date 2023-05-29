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В Череповце водитель погиб, уходя от погони ГИБДД

Момент гибели водителя, преследуемого ГИБДД в Череповце, попал на видео

В Череповце 52-летний водитель автомобиля Renault пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в бетонный блок при въезде на мост и погиб, сообщается в паблике «Канал 12 Череповец» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, сотрудники ГИБДД на улице Сталеваров в Череповце проводили массовую проверку машин в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Водитель автомобиля Renault без номеров не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекрестки на красный свет.

При въезде на мост водитель протаранил бетонный блок и погиб. Утверждается, что в этом году его дважды привлекали к ответственности за отказ от освидетельствование на состояние опьянения. На видеозаписи с моментом инцидента видно, что на Т-образном перекрестке при въезде на мост автомобиль проехал прямо, протаранил ограждение и опрокинулся на встречную полосу.

Ранее стало известно, что в Самаре водитель протаранил несколько автомобилей и врезался в стену дома.

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