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Шесть автомобилей столкнулись в массовом ДТП под Новороссийском

На трассе «Новороссийск – Керчь» произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

Под Новороссийском произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани. Авария произошла минувшей ночью на трассе «НовороссийскКерчь».

«Первоначально имело место дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Затем со стоящими транспортными средствами, по предварительным данным, допустили столкновение еще 4 автомобиля», — говорится в сообщении.

Судя по видео, все попавшие в ДТП автомобили получили серьезные повреждения кузовов. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием четырех легковушек и мусоровоза произошло в Екатеринбурге. В ДТП никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал.

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