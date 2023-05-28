На Урале умер водитель фуры, которому оторвало руку в ДТП

Водитель фуры Renault Magnum, который попал в аварию в селе Логиново Свердловской области, умер. Об этом сообщает e1.ru.

Грузовик Renault Magnum с 16,5 тонны консервов с тушенкой направлялся в Екатеринбург. За рулем находился 50-летний водитель, стаж которого составляет 26 лет. Фура съехала на обочину, сбила две опоры ЛЭП и опрокинулась. В результате аварии водитель лишился руки и был доставлен в больницу.

Как сообщает e1.ru со ссылкой на ГИБДД региона, водитель управлял фурой с блокированным, неисправным техническим средством контроля — тахографом.

Ранее стало известно, что два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области, пострадали девять человек.