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В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга врезался в припаркованные машины

Водитель каршерингового Volkswagen Polo врезался в три припаркованных автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в припаркованные машины около в ЖК «Матрешки». Об этом сообщает Telegram-канал «ACT-54».

Отмечается, что в результате аварии пострадали три автомобиля. В момент ДТП в салоне каршерингового автомобиля находилась компания людей. После столкновения водитель сбежал с места происшествия.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водители автомобилей устроили драку на проезжей части у зоопарка «Лимпопо».

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