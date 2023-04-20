Fit Service: смешивание моторных масел может привести к поломке двигателя

Смешивание разных видов автомасел может привести к поломке двигателя и его последующему дорогостоящему ремонту. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. По словам эксперта, смешивать разные масла можно только в исключительных случаях.

«Главная опасность при смешивании смазочных материалов – возможная химическая реакция между присадками. Синтетическое и минеральное масло смешивают в крайних случаях, когда нет выбора. Среди нежелательных реакций при смешивании составов — выпадение осадка и вспенивание. Но происходит такая реакция не мгновенно. Все это влечет за собой постепенную потерю компрессии и мощности, а впоследствии дорогостоящий ремонт двигателя», — сказал Рузанов.

По словам эксперта, возможны разные ситуации, когда автовладельцу приходится смешивать различные моторные масла. Например, требуется экстренно долить масло при падении его уровня во время путешествия. Вполне допустимо долить неродное масло и добраться до места ремонта. Но на станции все же следует произвести полную замену масла, а также фильтров.

Вновь поменять масло придется в два раза раньше установленного срока. Только в этом случае можно быть спокойным за физико-химические свойства масла, залитого в мотор вашего авто, подчеркнул эксперт.

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