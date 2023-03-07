На «АвтоВАЗе» сфотографировали кузов новой Lada Granta

Паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», регулярно публикующий новости о деятельности «АвтоВАЗа», разместил фото кузова автомобиля, который, как утверждается, принадлежит Lada Granta нового поколения.

«Гранта 2», — утверждается в подписи к опубликованному снимку.

Запечатленный на фото автомобиль находится около «бестеневой камеры», которая используется на автомобильных заводах для проверки качества лакокрасочного покрытия автомобиля. От нынешней Lada Granta машина отличается, в частности, массивными подштамповками на боковинах, заходящими на поверхность дверей. Очертания кузова также отличаются от ныне выпускающегося седана.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на церемонии возобновления производства Lada Vesta в Тольятти заявил, что выпуск обновленной Lada Granta планируется начать в конце 2024 года.