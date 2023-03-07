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В Петербурге подростки угнали Smart с парковки торгового центра

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух подростков, подозреваемых в угоне автомобиля Smart, сообщает «Фонтанка».

Утром 6 марта в полицию обратилась 44-летняя женщина, работающая инструктором в детском саде. Она сообщила, что в период с 3 по 6 марта неизвестные угнали ее Smart Forfour 2004 года выпуска с неохраняемой парковки ТЦ «Прибалтийский» на Ленинском проспекте

Был введен план «Перехват». Подозреваемых нашли за несколько часов — ими оказались двое подростков 14 и 15 лет. Отмечается, что оба проживают в Петербурге, не учатся и официально не работают.

По факту угона возбудили уголовное дело, задержанных доставили в отдел. Старшего подростка отпустили под подписку о невыезде, младшего — под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара в нетрезвом состоянии после ссоры с любимой женщиной угрожал ножом двум водителям такси, требуя передать ему управление автомобилем.

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