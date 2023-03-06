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Житель Орловской области отомстил врагу поджогом автоцистерны для битума

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Depositphotos

В Орловской области направлено в суд уголовное дело против местного жителя, который поджег тягач Iveco с полуприцепом для перевозки битума из неприязни к его владельцу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

«Общая сумма причиненного противоправными действиями подозреваемого ущерба составила порядка 3,3 млн рублей. Как пояснил подозреваемый, он совершил поджог из-за личных неприязненных отношений с владельцем автомобиля Iveco», — отмечается в сообщении полиции.

Инцидент произошел в ночь на 31 января. В результате пожара грузовик и автоцистерна полностью сгорели, также огонь повредил полуприцеп припаркованного рядом с Iveco большегрузного Mercedes-Benz. В ходе проверки обстоятельств пожара полицейские установили, что его причиной стал поджог, и нашли подозреваемого — мужчину 1983 года рождения, который до суда находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что жительница Саратова исцарапала кузов автомобиля Lexus, принадлежащего другой женщине. Сумма ущерба составила 500 тыс. рублей.

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