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В Бугульме снежная лавина с крыши дома едва не засыпала троих пешеходов

Снежная лавина едва не завалила пешеходов в городе Бугульма республики Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что люди шли по дороге около дома, когда с крыши из-за оттепели сползла огромная снежная куча. Прохожие успели отскочить. После этого они почистили одежду от снега и пошли дальше.

От схода снежной лавины сработали сигнализации стоящих неподалеку машин. Сами автомобили не пострадали.

Ранее сообщалось, что водитель Renault Duster в Башкирии наехал передним и задним колесами на годовалую самку алабая, охранявшую участок местного фермера, от травм животное погибло.

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