Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске водитель отсудил у мэрии 243 тыс. рублей из-за ямы на дороге

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Житель Новосибирска отсудил у мэрии города 243 тыс. рублей после того, как его автомобиль был поврежден при проезде дорожной ямы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на материалы областного Арбитражного суда.

ДТП произошло в апреле 2022 года. При движении по Гусинобродскому шоссе водитель на автомобиле Nissan Leopard оказался в яме длиной 2,9 м и шириной в 1 м, из-за чего машина получила повреждения бампера, переднего и заднего колеса по левому борту и другие скрытые повреждения.

Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства ДТП, и передал право требования по иску индивидуальному предпринимателю. Тот обратился в суд и взыскал с местного департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 243 тыс. рублей, из которых 207 тыс. рублей составляет собственность ремонта.

Ранее стало известно, что в Казани водитель перевозил на крыше минивэна хетчбэк Daewoo Tico, буксируя при этом Daewoo Matiz.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть