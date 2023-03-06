В Новосибирске водитель отсудил у мэрии 243 тыс. рублей из-за ямы на дороге

Житель Новосибирска отсудил у мэрии города 243 тыс. рублей после того, как его автомобиль был поврежден при проезде дорожной ямы. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на материалы областного Арбитражного суда.

ДТП произошло в апреле 2022 года. При движении по Гусинобродскому шоссе водитель на автомобиле Nissan Leopard оказался в яме длиной 2,9 м и шириной в 1 м, из-за чего машина получила повреждения бампера, переднего и заднего колеса по левому борту и другие скрытые повреждения.

Водитель вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства ДТП, и передал право требования по иску индивидуальному предпринимателю. Тот обратился в суд и взыскал с местного департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 243 тыс. рублей, из которых 207 тыс. рублей составляет собственность ремонта.

Ранее стало известно, что в Казани водитель перевозил на крыше минивэна хетчбэк Daewoo Tico, буксируя при этом Daewoo Matiz.