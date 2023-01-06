Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Московская ГИБДД отчиталась о числе пьяных водителей, пойманных за праздники

close
100%
depositphotos.com

Сотрудники ГИБДД в Москве в период с 1 по 5 января 2023 года задержали 307 водителей с признаками опьянения, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В частности, привлечены к ответственности 130 водителей, состояние опьянения у которых было установлено по результатам освидетельствования. Еще 165 автомобилистов с признаками опьянения от освидетельствования отказались. За данное деяние предусмотрена такая же ответственность, как и за вождение в пьяном виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Кроме того, московские инспекторы ГИБДД выявили 12 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, будучи уже лишенными водительских прав за такое нарушение. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения им грозит уголовная ответственность.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что водители в России резко снизили число превышений скорости.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть