«КамАЗ» разработает полный модельный ряд грузовиков на электротяге

Российский автопроизводитель «КамАЗ» планирует выпустить полный модельный ряд грузовых автомобилей на электротяге. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

«В российской компании планируют до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей «КамАЗ» на электрической тяге. Следуя концепции развития электротранспорта в России, «КамАЗ» намерен к 2030 году занять до 30 % этого инновационного сегмента рынка», — говорится в сообщении.

По данным канала, на сегодняшний день идет проработка возможных вариантов сотрудничества с российскими производителями компонентной базы.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Volkswagen полностью прекратит выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания в Европе не позднее 2033 года. К 2026 году Volkswagen выпустит десять новых моделей электрокаров, среди которых будет автомобиль начального уровня стоимостью менее €25 тыс., или около 1,5 млн рублей по нынешнему курсу.