В Санкт-Петербурге неизвестный расстрелял из пистолета двоих мужчин в автомобиле

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Pixabay

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу после того, как в него стреляли, пока он сидел в машине с другом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что двое мужчин сидели в автомобиле возле ТРК «Меркурий». Неизвестный подошел к припаркованному Volkswagen Polo и выстрелил в 25-летнего водителя и его пассажира, которые сидели в машине. Затем нарушитель скрылся на подъехавшем Audi. Пострадавший водитель вернулся домой, откуда его через полтора часа скорая увезла в больницу. У мужчины диагностировали раны плеча и травму головы.

О том, поймали полицейские злоумышленника или нет, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Новосибирске мужчина похитил человека и протащил его на собачьем поводке за автомобилем, требуя вернуть долг.

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