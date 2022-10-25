В Ярославле неизвестный мужчина подорвал автомобиль на подземной парковке

Мужчина взорвал автомобиль на подземной парковке многоквартирного дома в Ярославле. Об этом сообщает «Ярославский регион».

Отмечается, что камеры видеонаблюдения засняли мужчину с пакетом. Он зашел на парковку, с силой открыл дверь одного из автомобилей, после чего сработала сигнализация. Спустя несколько секунд в салоне машины раздался взрыв. Мужчина убежал.

К моменту приезда пожарных подземная парковка была полностью задымлена. На ней находилось около 100 автомобилей. На ликвидацию пожара потребовался час. При этом около 300 жителей дома были эвакуированы. О том, ищет ли полиция злоумышленника, не сообщается.

Ранее сообщалось, что автомобиль сына главы Минпромторга Дениса Мантурова Евгения попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве.