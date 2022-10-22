Китайская компания Chery представила обновленный кроссовер Jetour X70. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что обновленный автомобиль получил решетку радиатора с вертикальными полосами вместо горизонтальных, а также новые светодиодные фары. Вместо 17-дюймовых колес базовыми стали 18-дюймовые, появилось несколько новых цветов кузова. В салоне изменилась форма передних сидений, а медиасистема и комбинация приборов (два экрана по 10,25 дюйма) теперь работают под управлением новой электроники с микрочипом Qualcomm Snapdragon Gen3. У устройства повысилось быстродействие. Также улучшены камеры кругового обзора.

В Китае автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., который агрегатируется с «механикой» или шестиступенчатым «роботом». Кроме того, дилеры будут продавать модель с 1,6-литровым двигателем мощностью 197 л.с. и роботизированной трансмиссией. Самая мощная версия оснащается 254-сильным агрегатом объемом 2.0 л.

Ранее сообщалось, что Chery представила на автосалоне в Чэнду серийную версию внедорожника Jetour T-1. Рамный автомобиль ориентирован на преодоление тяжелого бездорожья и выполнен в стиле типичных представителей этого сегмента — к примеру, британского Land Rover Defender.