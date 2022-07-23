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Дочернее предприятие Hyundai в США уличили в использовании труда детей-мигрантов

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hmmausa.com

В американском штате Алабама на дочернем предприятии компании Hyundai Motor Co использовался труд детей-мигрантов, сообщает агентство Reuters.

Детский труд использовался на предприятии по штамповке металла компании SMART Alabama LLC, которое поставляет комплектующие для производства автомобилей в Монтгомери на флагманском сборочном заводе Hyundai в США. Согласно законам США, работать в подобных местах могут только граждане, достигшие 18-летия.

В Reuters узнали об использовании детского труда после кратковременной пропажи 13-летней девочки из дома семьи мигранта из Гватемалы, которая проживала в Алабаме, в феврале 2022 года. Она работала на фабрике вместе со своими братьями 12 и 15 лет. Эту информацию агентству подтвердили в полиции.

По словам работников завода, эти дети оказались в числе многих других несовершеннолетних работников на предприятии за последние несколько лет. В Министерстве труда штата Алабама начали расследование по факту нелегально трудоустроенных детей.

Ранее в России назвали срок возобновления поставок комплектующих для автомобилей.

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