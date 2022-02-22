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В России отзывают больше 11 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

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mercedes-benz.ru

В России объявлен отзыв почти 11,7 тыс. автомобилей Mercedes-Benz моделей CLS, E-Class, GLC, GLE, GLS и S-Class, которые были реализованы в период с 2018 по 2021 года, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва автомобилей называют возможную негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром в насосе системы охлаждения с вакуумным управлением.

На всех отозванных Mercedes-Benz в дилерских центрах актуализируют ПО для насоса системы охлаждения и заменят электрический переключающий клапан. Все работы пройдут бесплатно для владельцев.

Представители российского офиса Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Это уже вторая отзывная кампания для Mercedes-Benz в 2022 году — в январе у модели S-Class обнаружилась проблема с подушками безопасности.

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