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ГИБДД назвала тревожным количество пьяных водителей в январе

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В столичной Госавтоинспекции заявили о снижении числа ДТП с участием нетрезвых водителей в январе, а также погибших и раненых в таких авариях. Тем не менее, количество пьяных автомобилистов на дорогах в ведомстве назвали тревожным.

«Количество выявляемых нарушений остается тревожным — только в январе сотрудниками ГИБДД Москвы выявлено и пресечено почти 2300 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения», — написали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В 1150 случаях у водителей подтвердился факт опьянения, из них у 141 автомобилиста оно было наркотическим. 1141 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении 60 нарушителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком до двух лет. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, а в случае наличия судимости за подобное нарушение — до трех лет.

Ранее в ГИБДД рассказали о наказании за оскорбление автоинспектора при исполнении ими служебных обязанностей.

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