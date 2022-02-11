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ГИБДД рассказала о наказании за оскорбление автоинспектора

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Публичное оскорбление инспекторов ДПС при исполнении ими служебных обязанностей наказывается штрафом в размере 30 тыс. руб., обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Об этом напомнили в ГИБДД Красноярского края после случая с пьяным водителем, который оскорбил автоинспектора.

В Советском районе Красноярска дорожные полицейские остановили автомобиль Honda под управлением 30-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения. Автоинспектор собирался составить протокол и попросил предоставить документы. Автомобилист отказался и стал вести себя вызывающе, что вынудило сотрудников полиции применить физическую силу и спецсредства.

«Во время составления протокола нарушитель, понимая, что полицейские находятся при исполнении своих служебных обязанностей, грубо, с использованием нецензурной брани в присутствии понятых оскорблял инспекторов ДПС», — написали в пресс-службе ведомства. Этот момент попал на видео с камеры, установленной в машине ДПС.

Водитель отказался проходить освидетельствования на состояние опьянения, из-за чего ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет. Также на него возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Ранее стало известно, что судебные приставы изъяли из дома в Улан-Удэ бытовую технику из-за долгов по штрафам ГИБДД нарушителя, назвавшего для протокола чужой адрес в качестве своего.

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