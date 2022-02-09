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Hyundai и Kia отзовут почти 500 тысяч машин из-за риска возгорания

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Павел Кузнецов

Американские подразделения Kia Motors и Hyundai Motor призвали владельцев нескольких моделей не парковаться в закрытых помещениях и вблизи других автомобилей. Агентство NHTSA сообщило об отзыве почти 485 тыс. автомобилей корейских марок из-за риска самовозгорания даже при выключенном двигателе.

Причиной отзыва называют возможность короткого замыкания в блоке управления системой АБС. Это может привести к возгоранию как по время движения, так и стоянки.

Под отзывную кампанию попали кроссоверы Kia Sportage 2014-2016 модельного года, Hyundai Santa Fe 2016-2018 годов и Hyundai Tucson 2014-2015 годов, а также седан Kia K900 2016-2018 годов. Из них 126,7 тыс. машин приходится на марку Kia, а 357,8 тыс. — на Hyundai.

Kia и Hyundai тех владельцев автомобилей, кто должен отправится к дилерам для бесплатного ремонта. В сервисе установят предохранитель для снижения риска возгорания. Затронет ли кампания российских автовладельцев, неизвестно — на сайте Росстандарта свежих новостей об отзывах нет.

Ранее эксперт перечислил заводские дефекты седана Aurus Senat за 24 млн рублей.

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