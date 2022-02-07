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Президент Bosch рассказал, сколько продлится дефицит электроники на «АвтоВАЗе»

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Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА «Новости»

Нехватка компонентов автоэлектроники от Bosch на «АвтоВАЗе» продлится как минимум до конца 2022 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал президент Bosch в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффен Хоффманн.

«Я бы сказал, что ситуация до сих пор не разрешена и остается критической. Пока что мы имеем все те же проблемы, которые будут оказывать влияние на протяжении значительной части этого года. Но мы надеемся увидеть небольшое восстановление к концу года», — сказал Хоффманн, отвечая на вопрос, когда стоит ждать улучшения ситуации с поставками на производство машин Lada.

По его словам, в наибольшей степени кризисом полупроводников по всему миру были затронуты блоки систем ABS и ESP — в основном именно эту продукцию выпускает самарский завод Bosch. Также на предприятии в Самаре в гораздо меньших объемах выпускаются компоненты рулевого управления, производство которых практически прекратилось к концу 2021 года, отметил глава регионального подразделения компании.

Он уточнил, что 40% продаж подразделения в автоиндустрии приходится на коммерческие автомобили. На поставках для «КамАЗа» и «Группы ГАЗ» дефицит сказался в меньшей степени, поскольку им требуется продукция из полупроводников другого типа по сравнению с той, что идет на «АвтоВАЗ».

По итогам января на российском авторынке сменился лидер продаж – Kia Rio впервые за год опередила Lada Vesta и Granta.

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