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Марки Chrysler и Smart ушли с российского рынка

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Chrysler

Сразу две автомобильные марки покинули российский рынок — Smart и Chrysler. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом году в России был реализован только один хетчбэк Smart ForFour и два минивэна Chrysler Pacifica. По данным АЕБ, поставки и продажи автомобилей этих марок в России прекращены.

При этом еще год назад «Газета.Ru» выяснила, что автокомпания Chrysler прекратила дистрибуцию автомобилей на территории России. Однако официальный представитель концерна Fiat Chrysler тогда заявлял ТАСС, что марка уходить с рынка РФ не собирается.

Всего в январе 2022 года в РФ продажи новых легковых авто сократились на 3,7%, или на 3,55 тыс. штук по сравнению с январем 2021 года и составили 91,66 тыс. авто. А модель Kia Rio впервые за год обогнала модели Lada по продажам в России.

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