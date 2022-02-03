ГИБДД проведет в Москве операцию «Такси»

В период с 4 по 6 февраля московская Госавтоинспекция проведет операцию «Такси». Сотрудники ДПС усилят контроль над водителями такси и сосредоточатся на пресечении правонарушений и выявлении преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий наши сотрудники обследуют территории обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси и места притяжения транспортных средств, водители которых осуществляют пассажирские перевозки легковыми автомобилями», — рассказали в ГИБДД.

В зоне особого внимания полицейских окажутся транспортно-пересадочные узлы, торгово-развлекательные центры, станции метрополитена, гостиничные комплексы, железнодорожные вокзалы и автостанции.

Также автоинспекторы будут проверять водителей на предмет правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о снижении погибших в ДТП в 2021 году.