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ГИБДД проведет в Москве операцию «Такси»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В период с 4 по 6 февраля московская Госавтоинспекция проведет операцию «Такси». Сотрудники ДПС усилят контроль над водителями такси и сосредоточатся на пресечении правонарушений и выявлении преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий наши сотрудники обследуют территории обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси и места притяжения транспортных средств, водители которых осуществляют пассажирские перевозки легковыми автомобилями», — рассказали в ГИБДД.

В зоне особого внимания полицейских окажутся транспортно-пересадочные узлы, торгово-развлекательные центры, станции метрополитена, гостиничные комплексы, железнодорожные вокзалы и автостанции.

Также автоинспекторы будут проверять водителей на предмет правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее ГИБДД Москвы отчиталась о снижении погибших в ДТП в 2021 году.

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