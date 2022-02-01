Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин 07:53
Одобрено финансирование модернизации ЖКХ из средств ФНБ 07:51
Белорусским спортсменам ужесточили правила общения с прессой на Олимпиаде-2022 07:43
США могут согласовать санкции против России на этой неделе 07:37
В Хабаровском крае нашли убитого краснокнижного амурского тигра 07:34
Журналист рассказал, чем тренер «Краснодара» Фарке впечатлил Гвардиолу 07:26
Украина попросила информацию об отводе российский войск с границы 07:19
В Амурской области мужчина выследил любовника подруги, а затем попытался убить обоих 07:17
Тарпищев назвал три фактора, которые делают Медведева гениальным игроком 07:11
Стало извсетно, кому запрещено спать в носках 07:07

«Ъ»: Генпрокуратура предложит аннулировать ошибочные штрафы с камер на дорогах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Генпрокуратура разрабатывает поправки для упрощения аннулирования ошибочных штрафов с камер на дорогах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Разрабатываемые поправки позволят даже без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные из-за нарушений в работе дорожной камеры.

В Генпрокуратуре отметили, что в прошлом году в регионах проводились множественные проверки систем фиксации нарушений ПДД, в результате чего надзорное ведомство пришло к выводу, что время от времени эти системы «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

«Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», — заявили в Генпрокуратуре. Так, в некоторых регионах были обнаружены камеры, установленные за пределами мест концентрации ДТП, в других регистраторы были неправильно установлены, в результате чего неверно фиксировали скорость и оформляли ошибочные штрафы.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил автомобилистам о «сезонных» штрафах в снежную погоду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть