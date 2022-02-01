«Ъ»: Генпрокуратура предложит аннулировать ошибочные штрафы с камер на дорогах

Генпрокуратура разрабатывает поправки для упрощения аннулирования ошибочных штрафов с камер на дорогах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Разрабатываемые поправки позволят даже без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные из-за нарушений в работе дорожной камеры.

В Генпрокуратуре отметили, что в прошлом году в регионах проводились множественные проверки систем фиксации нарушений ПДД, в результате чего надзорное ведомство пришло к выводу, что время от времени эти системы «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

«Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной», — заявили в Генпрокуратуре. Так, в некоторых регионах были обнаружены камеры, установленные за пределами мест концентрации ДТП, в других регистраторы были неправильно установлены, в результате чего неверно фиксировали скорость и оформляли ошибочные штрафы.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил автомобилистам о «сезонных» штрафах в снежную погоду.