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Автомобилистам напомнили о «зимних» штрафах

Юрист Миронов: за заснеженный номерной знак автомобиля может полагаться штраф

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил автомобилистам о «сезонных» штрафах в снежную погоду. Об этом сообщает «Прайм».

В первую очередь речь идет о номерах машины, которые зимой оказываются в снегу и не читаются. Согласно ч. 1 ст. 12.2 Кодекса РФ об административных нарушениях («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»), за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если номерной знак залеплен специально, то водителю может грозить штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Еще один штраф касается прогрева автомобиля. Если транспортное средство стоит в жилой зоне с заведенным двигателем больше пяти минут, то такое действие может быть приравнено к нарушению по ст. 12.28 КоАП («Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах»). Данная статья предполагает штраф в 1500 рублей, а в Москве и Петербурге — 3000 рублей.

Также важно следить за техническим состоянием автомобиля. Такие нарушения как, одновременное использование шин с шипами и без шипов, неисправность системы обогрева лобового стекла, образующая наледь или запотевание, ограничивающие водителю обзор, нерабочая система стеклоомывателя, наледь, снег, грязь на внешних световых приборах влекут за собой штраф в 500 рублей по ст. 12.5 КоАП.

Ранее в ГИБДД назвали условия для проверки состояния авто на дорогах.

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