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Очереди за новыми автомобилями в России растянулись до 2023 года

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Очередь на доставку некоторых моделей автомобилей в России клиентам уже растянулась до 2023 года. С начала года машин у дилеров не прибавилось, покупателям по-прежнему приходится оставлять предзаказы. При этом продавцы не всегда могут гарантировать фиксированную цену и назвать точные сроки поставки, сообщает «Российская газета».

«В течение ближайших шести месяцев автомобили могут подорожать еще на 3-5%. У клиентов есть выбор — приобрести автомобиль из наличия/ближайшей поставки или оформить заказ. На ряд моделей очередь уже «перешла» на 2023 год», — рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Автомобилей у дилеров становится все меньше, а сроки ожидания новых поставок растут. Почти все выпускаемые автомобили с заводов сразу отправляются клиентам. Эксперты предполагают, что в ближайшие полгода большинство брендов останутся в дефиците, а в первом квартале рынок может упасть на 20%, однако у китайских брендов показатели продолжат расти.

Отмечается, что в России проблему с доступностью машин усугубили каникулы — в это время дилерские центры работали, а автозаводы останавливали конвейеры. Тем не менее, на январских праздниках недостатка людей в автосалонах не наблюдалось, поскольку для многих это была единственная возможность найти машину по старой цене до появления прайс-листов на авто 2022 года.

Спрос на новые автомобили по-прежнему превышает предложение несмотря на рост цен. Только за первую половину января в РФ подорожали машины сразу 23 марок, сообщало агентство «Автостат».

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