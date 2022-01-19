ГИБДД назвала самое опасное нарушение в 2021 году

Самым опасным нарушением автомобилистов на дорогах Москвы в 2021 году стало несоблюдение дистанции, рассказала пресс-служба Госавтоинспекции.

Из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах, подчеркнули в ведомстве.

На втором месте в антирейтинге нарушений ПДД расположилось несоблюдение очередности проезда. Пятерку замкнули нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям и нарушение правил перестроения.

«Зачастую к таким нарушениям приводят элементарная невнимательность и чрезмерная самоуверенность — я успею, проскочу, со мной ничего не случиться и т.д. Убеждение на дороге дороге должно быть таким — я предельно внимателен, соблюдаю ПДД и уважаю других», — добавили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что ГИБДД призналась в отсутствии возможности фиксировать опасное вождение. Рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение возглавила Ирина Яровая.