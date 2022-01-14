Hyundai рассказала о новинках для России в 2022 году

В 2022 году компания Hyundai представит на российском рынке пять новинок, сообщает агентство «Автостат».

В начале года ожидается дебют модели Hyundai Staria — ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об этом минивэне. До конца марта кроссоверы Hyundai Creta и Tucson получат новую комплектацию и будут предлагаться в спортивной версии N-Line.

Ожидается, что в середине 2022 года клиентам из России станет доступен электрический кроссовер Ioniq 5. Аналогичные сроки называли и в родственной Kia, говоря о сроках появления в РФ соплатформенных электрокроссоверов EV6.

Наконец, к концу года на российском рынке ожидается рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade. Модель начали продавать в России в ноябре 2020-го. Кроме того, в первом полугодии ожидается старт продаж седана Genesis G90 нового поколения.

В 2021 году в России реализовали больше 167 тыс. новых машин Hyundai, марка заняла третье место в продажам в стране после Lada и Kia. Самыми популярными моделями стали Hyundai Creta, Solaris и Santa Fе.