В России могут подорожать гибридные автомобили

В России растет стоимость гибридных автомобилей из-за новых правил расчета акциза. Теперь за базу для расчета берут не только мощность двигателя внутреннего сгорания, как раньше, но и электродвигателей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения Минфина.

Таким образом, размер акциза на гибридные автомобили вырос на несколько сотен тысяч рублей, увеличилась и таможенная стоимость машин, с которой уплачивается НДС.

В компании Volvo объяснили, что объем уплаченного акциза вырос менее чем на 1% от стоимости автомобиля, «но все же достаточно заметно» и едва ли поможет автопроизводителям продвигать гибриды.

Также со ссылкой на портал vl.ru сообщается, что с новыми правилами ввоза гибридов уже столкнулись дальневосточные компании, занимающихся импортом подержанных гибридных машин.

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 20%.