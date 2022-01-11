У кроссовера Geely Atlas Pro появятся более доступные версии в России

Компания Geely расширит линейку комплектаций модели Atlas Pro на российском рынке. В январе этого года у китайского кроссовера появятся более доступные версии с передним приводом, сообщили в пресс-службе марки.

С момента выхода на рынок РФ летом прошлого года модель Atlas Pro предлагалась только с полным приводом. Сейчас цена самой доступной версии со всеми ведущими колесами составляет 2,1 млн рублей. Модификация с передним приводом доступна в двух вариантах исполнения и будет стоить от 1,84 тыс. руб.

В новых моноприводных версиях Geely Atlas Pro оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 177 л.с. и шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 10,5 секунды, а расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км.

В полноприводных Geely Atlas Pro стоит такой же 1,5-литровый двигатель, силовая установка работает с преселективным «роботом» и дополнятся 48-вольтовым стартер-генератором (13 л.с.).

Помимо Atlas Pro в России Geely продает еще три модели, цены самой доступной (кроссовера Atlas) стартуют от 1,45 млн рублей.

Ранее стало известно, что Geely привезет в Россию свой самый большой кроссовер — подробности читайте в материале «Газеты.Ru».