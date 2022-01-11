Полиция обнаружила в багажнике у пьяной автомобилистки живого оленя

В Пенсильвании, США, дорожные полицейские обнаружили живого оленя в багажнике автомобиля. Момент с вызволением животного опубликовала пресс-служба департамента полиции города Ньюберри.

Ночью полицейские остановили автомобиль, за рулем которого оказалась 19-летняя девушка — офицеры предположили, что она находится под воздействием наркотиков или алкоголя. Осматривая машину, полицейский заметил движение в багажном отделении.

Пассажиры признались, что сбили оленя, после чего решили погрузить его в автомобиль. Вскоре они поняли, что олень все еще жив, но продолжили ехать с ним в машине. Полицейский приказал 21-летнему пассажиру отпустить животное. Девушке были предъявлены обвинения в нетрезвом вождении.

Ранее эксперты из страховой компании рассказали, где в России водителей преследуют вандалы и животные.