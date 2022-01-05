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На М-4 «Дон» в Тульской области за сутки столкнулись 118 автомобилей

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В Тульской области почти 120 машин столкнулись на пяти участках трассы М-4 «Дон», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Около 30 автомобилей столкнулись на 284-м километре в направлении Москвы в Ефремовском районе, также на участке 284-й — 286-й километр в направлении Воронежа столкнулись 16 машин.

В Киреевском районе на 217-м километре в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств, на 216-м километре в сторону Воронежа столкнулись 10 автомобилей, четыре человека пострадали. В Веневском районе на 177-м километре в направлении Воронежа столкнулись 7 машин.

Ранее пресс-служба правительства Тульской области сообщила, что в результате аварии на 217 км трассы М-4 «Дон» пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

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