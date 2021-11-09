Автор законопроекта рассказал о последствиях отмены техосмотра

Отмена обязательного техосмотра не приведет к увеличению аварийности на дорогах. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Депутат отметил, что в стране существовал недостаток сервисных станций, и граждане не знали, где проходить техосмотр, а когда приезжали на проверку, то им оформляли документы «просто так». По словам чиновника, у попадающих в ДТП автомобилей чаще всего выявляют нарушения, связанные с шинами и тонировкой стекол, а не с техническим состоянием автомобиля.

«Это (отмена обязательного ТО — «Газета.Ru») не даст увеличения аварийности на дорогах. У нас было недостаточно сервисных станций и пунктов прохождения техосмотра. Люди не могли пройти его месяцами, а теперь существующих станций будет достаточно для 6,5 млн грузовых автомобилей, миллиона автобусов и около 400 тыс. автомобилей такси», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Москвичев.

По мнению парламентария, после отмены техосмотра ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону. Он назвал граждан России сознательными автомобилистами, которые держат свою технику в исправном состоянии, а подавляющее большинство водителей обслуживают машины в сервисных станциях. К тому же, подчеркнул депутат, сейчас многие автопроизводители дают гарантию на машины сроком 5-7 лет.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра приняли в первом чтении 9 ноября.

Ранее в ГИБДД рассказали, что техническая неисправность транспорта стала основной либо сопутствующей причиной 5,6 тыс. ДТП за первые девять месяцев 2021 года.